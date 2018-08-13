Gitar kursuna yoğun ilgi

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günlerindeki kurslara katılan öğrenciler gitar çalmanın inceliklerini öğrenirken, sosyalleşiyor ve yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar. Kursiyerlere klasik gitarın kısa tarihi, tel çekme bilgisi, müziğin temel üyeleri, nota bilgisi, ritmik alıştırmalar, nota okuma, deşifre, gitar çalmada oturuş ve tutuş tekniği, enstrümanı sabitleme, gitarda pozisyon ve ses çalışmaları, perdeye baskı ile ses elde etme bilgisi, egzersizler, adaptasyon çalışmaları ve ses bilgisi eğitimleri veriliyor. Kurslarda öğrencilerin müzik bilgilerine katkı sağlanarak, müzik alanında kendilerini geliştirmelerine imkan da sağlanıyor. Gitar kursuna katılan öğrenciler, kendilerine imkan tanıyan İzmit Belediyesi yetkilerine teşekkür ettiler.