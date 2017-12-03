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03 Aralık 2017 09:30

Giyim mağazası alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir giyim mağazası alev alev yandı.

Giyim mağazası alev alev yandı

03 Aralık 2017 09:30


Yangın, sabah saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı giyim mağazası yanmaya başladı. Mağazadan çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar yangını hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını mağazanın camını kırarak kontrol altına aldı. Herhangi bir elektrik kaçağı olabileceği ihtimali ile olay yerine SEDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangın sonrası mağazada bulunan ürünlerde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.




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