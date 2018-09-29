Gizli kahramanlar gece gündüz çalışarak Kartepe'yi temizliyor

Kartepe Belediyesi temizlik ekipleri, 24 saat görevlerinin başında ilçenin daha temiz olması için mücadele ediyor. 4 mevsim gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren temizlik ekipleri, günlük tek araçta 10 tona yakın çöp toplayarak vatandaşların daha temiz bir alanda yaşamalarını sağlıyor. Kartepe genelinde bulunan bütün konteynerlerdeki çöpleri belirli bir periyotta toplayan ekipler, bir yandan da kenti başından sonuna süpürerek temiz bir görünüme kavuşturuyor.

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Belediyede 130 temizlik personelimiz çalışmaktadır. Bu personellerin 35'i el arabasıyla sokak ve caddeleri süpürmektedir. Mesai arkadaşlarımız sabah 07.00'de işe başlamaktadırlar. Arkadaşlarımız bu saatte iş başı yaparak Kartepe'ye hizmet vermeye, kenti temizlemeye, şehirde yaşayan insanları tertemiz sokaklarda yürütmeye çalışıyorlar. Temizlik işçileri olmazsa her yer yaşanmaz bir yer haline gelir” dedi.

İlçemiz sınırları içerisinde kurulan 17 Pazar alanını da temizlediklerini anlatan Şahin, “Bu pazarlar kurulmasından kaldırılmasına kadar ekiplerimiz tarafından takip edilmekle birlikte, pazarların toplanması sonrasında alanlar temizlenerek milletimizin hizmetine sunulmaktadır. Temizlik personeli için hafta sonu, resmi tatil, bayramlarda ara vermek söz konusu değildir. Haftanın 7 günü bu şekilde hizmet verilmektedir. Vatandaşlarımız temizlik konusunda biraz daha duyarlı olsun, biz çöp kutusu buluncaya kadar çöpü elinde taşıyan nesiller yetiştiriyoruz'' diye konuştu.