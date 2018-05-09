GKM’de gitar ve keman resitali gerçekleşti

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri GESMEK konserleri ile hız kesmeden devam ediyor. GESMEK konserleri kapsamında keman ve gitar kursu kursiyerleri Gebzelilere unutamayacakları bir konser verdi. Konserde keman ve gitarın harika uyumu dinleyenleri mest etti. Konser sonunda kursiyerler müzik severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gebze belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 12 Mayıs Cumartesi günü GESMEK THM konseri ile devam edecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan konser saat 19:00’da başlayacak. Katlımın ücretsiz olduğu konsere tüm vatandaşlar davetli.