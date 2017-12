GKM’de tamamlayıcı tıp konferansı düzenlendi

M. Mustafa Çiftçi Geleneksel Tıp Yöntemlerinden Akupunktur konulu bir konferansta Gebzelilerle bir araya geldi.

M. Mustafa Çiftçi, ‘Geleneksel Tıp Yöntemlerinden Akupunktur’ konulu bir konferans verdi. Konferansın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Her şeyin başı sağlık ve bizler sizlerin sağlığını önemsiyoruz” dedi.

5 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi (GKM)salonunda gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, TÜGVA Gebze ilçe temsilcisi H. İbrahim Dede ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Programın başında TÜGVA Gebze İlçe temsilcisi H. İbrahim Dede kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Dede konuşmasında TÜGVA ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Her şeyin başı sağlık ve bizler sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Sağlıklı bir toplum sağlıklı fertlerden oluşur. Özelikle Gebze Belediyesi olarak bayanların daha sağlıklı olmaları noktasında birçok projeye imza atıyoruz. Onların sağlıklı olması ailenin sağlıklı olması demek ailenin sağlıklı olması demek toplumun sağlıklı olması demek, toplumun sağlıklı olması o ülkenin sağlıklı olması anlamına gelir. Bu sebeple sizlerin sağlıklı fertler olmanız çok önemli. Ben buradan hepinize katılımlınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat etkinliklerine gösterdiğiniz ilgi içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri hakkında genel bir bilgi veren Dr. M. Mustafa Çiftçi, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp halk arasında Alternatif tıp olarak ta bilinir. Ama aslında öyle değildir çünkü Tıp’ın alternatifi olmaz. Geleneksel Tıp dediğimiz binlerce yıllık tarihi olan tedavi yöntemleridir. Tamamlayıcı Tıp dediğimiz ise tek başına çok fazla etkisi olamayan ama başka Tıp alanları ile birleştirildiğinde tamamlayıcı etkisi olan tedavi yöntemlerine verdiğimiz isim. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında 15 başlık altında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp terimlerini tanımladı” dedi.

Akupunktur tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Çiftçi, “Akupunktur en az 3 bin yıllık bir geçmişi olan bir tedavi yöntemi. Doğadaki her şey zıtlıklar üzerine kuruludur. Gece varsa gündüz de vardır, karanlık varsa aydınlık ta vardır. Bedenimizde de Yin ve Yang dediğimiz bir denge vardır. Bu denge bozulduğu zaman hastalıklar ortaya çıkıyor. İnsan vücudunda 12 kanal vardır ve Akupunktur yönteminde bu kanallara iğneler batırılır. Yani batırılan iğneler rast gele değildir ve her kanalın her iğnenin bir anlamı vardır” ifadelerine yer verdi.