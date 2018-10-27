Göç ve mültecilik Kartepe Zirvesi'nde ele alındı

Göç konusundaki uluslararası çalışmalar Kartepe Zirvesi Global Compact panelinde masaya yatırıldı. Panel, OXFAM'dan Meryem ASLAN Uluslararası Göç Örgütü (IOM)'den Yelda Karapinar, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (Unhcr)'Den Katharina Lumpp ve Göç Politikaları Enstitüsü (MPI)'den Kathleen Newland'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Panelde konuşan OXFAM'dan Meryem Aslan, “Bu mutabakatın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu dünyadaki teknolojik değişiklik nedeniyle ekonomik farlılık da gelişiyor. Böyle bir dönmede devletlerin bir araya gelmesi sorunları çözmeye hazırız demesi çok önemli bir hareket. Mutabakat Aralık ayında onaylanacak. En önemli şey siyasi irade. İkincisi bir uygulama planı. Üçüncüsü de ekonomi. Bir de pazarlık ve diyalog ortamının oluşturulması gerekiyor. Bu mutabakat bunları karşılıyor mu? Bence karşılamıyor. İmza atarak mutabakatı sağladık demekle olmuyor. Uygulamada ne olacak. Bu sorunun cevabını verilmesi, dürüstçe verilmesi gerekiyor. Bu mutabakat içinde her dört yılda bir mülteci kongresi öneriliyor. Ama bu siyasi iradeyi oluşturmak için yeterli değil. Yeni sorunlara eski çözümlerle cevap verme gibi bir sorun var” dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Katharina Lumpp ise “Compact uluslararası mülteci koruma sisteminin eksikliklerini ele almaya çalışıyor. New York deklarasyonu aslında çok daha kapsamlı bir yanıt bulmaya çalışıyor. Günümüzde mülteciler konusunda görülmemiş bir şekilde STK'lar ekonomistler, akademisyenler gibi geniş bir katkı sağlanıyor. Kalıcı bir çözüm aslında mülteciler için geri dönüş” dedi. Türk Alman Vakıf Üniversitesi üyesi Prof. Dr. M. Murat Erdoğan da, “Global Compact'la birlikte kolektif bir sorumluluktan bahsediyoruz. Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği mülteci politikası oluyor. Dünyada göçmenin iyisini kapma gibi bir yarış var. Mültecide ise bize en az nasıl gelir düşüncesi var” diye konuştu.