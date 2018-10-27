Kartepe Zirvesi'nde panel ve oturumlarla göç ve mültecilik masaya yatırıldı.

Kartepe Zirvesi 2018, Göç, Mültecilik ve İnsanlık temasıyla, bilim insanları, entelektüeller, siyasetçiler ve basın mensuplarının katıldığı oturumlarla devam ediyor. Açılış programlarının ardından “Göç ve Kültürel Uyum” ve “Göç Hareketlerinin Değişimi ve Gelecek Öngörüleri” başlıklı iki panel oturum gerçekleştirildi. “Göç ve Kültürel Uyum” akademisyenler tarafından değerlendirildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fatih Aysan moderatörlüğünde

Göç ve Kültürel Uyum konusunun ele alındığı panelde, Gaziantep Bülbülzade Vakfı'ndan Turgay Aldemir, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Tülin Haji Mohammad, Göç ve Kültürel Uyum konusunda bilgi aktardı. Gaziantep Bülbülzade Vakfı'ndan Turgay Aldemir, “Her dönem kendi göçünü ve göçmenini oluşturmuştur. Göç meselesi, son yüzyılda Batı'nın ortaya çıkardığı dramı ortaya koymaktadır. Bir arada yaşamak ahlaki bir konudur. Ahlaki bir yozlaşma yaşadık. Batı kendi kimliği ile ilgili bir sorgulama içerisinde. Kendi tarih ve kimliğinden kaygısı olmayanlar yüzleşmekten kaygı duymazlar. 3,5 milyon mülteci bir anadır, evlattır. İnsanlık bunları rakam indirgememelidir” dedi.

Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Tülin Haji Mohammad, “Türkler ve Suriyeliler arasında tarihi birçok benzerlikler vardır. Dini, dil, mutfak kültürü, mimari gelenekler ve insan davranışları da bir birine benzerlikler göstermektedir” diye konuştu. Suriyeli göçmenlerle 30 farklı şehirde anket yaptığını belirten Haji Mohammad, 25-30 yaş arası katılımcıların yüzde 52'sinin üniversite mezunu olduğunu, yüzde 5'inin yüksek lisans, yüzde 1'inin hiç okumadığı ve 5 aile üyesinden en az birinin Türkçe konuşabildiği sonucuna ulaştıklarını ifade etti.