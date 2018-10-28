Göçmenlerin uyumu Zirve'de tartışıldı

Kartepe Zirvesi'nde “Göçmen Entegrasyonu Uyum ve Eğitim” konulu özel panel düzenlendi.

Zirve kapsamında “Göçmen Entegrasyonu Uyum ve Eğitim” konusunda özel bir panel düzenlendi. Panel oturumuna birçok akademisyen, siyasetçi ve gazeteci katıldı.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcı Dr. Gökçe Ok, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün önemli görevlerinden birisi yabancıların ülkemize olan uyumudur. Bunun yanı sıra ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın da yabancılara olan uyumu konusunda da hizmet veriyoruz. Uyumla ilgili üç temel paradigmamız var. Bunlar sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve iş gücü piyasasına uyum alanlarıdır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak YİMER 157 çağrı merkezimizle 6 dilde hizmet veriyoruz. Biz YİMER'e gelen çağrılarla birçok göçmenin hayatını kurtardık. Şu ana kadar 9 bin 431 göçmeni batmak üzere olan botlardan kurtardık” dedi.

MEB Bakan Müşaviri İpek Coşkun, “2017-2018 eğitim öğretim döneminde 615 bin 989 Suriyeli çocuğumuz okula gitmiştir. Geçici eğitim merkezileri projemiz gerçekten çok güzel bir projedir. Şu anda geçici eğitim merkezlerimiz uyumun önüne geçmiş bir durumdadır. Geçici eğitim merkezlerinde sadece göçmen çocuklar eğitim alıyor. Normal okula giden göçmen öğrencilerin Türkçesi yani dil beceresi daha hızlı gelişiyor. Suriyeli öğrencilerimiz kamudan destek alıyorlar. Asıl almaları gereken desten toplumdandır. Yani göçmenlerimizin toplumumuzun desteğine ihtiyaçları var” diye konuştu.

İsveç Uppsala Belediyesi'nden Yetişkin Eğitimi Uzmanı Susanna Sjostedt Meshesha, “Eğitim kesinlikle göçmenlerin bulundukları yere hızlı bir şekilde adapte olmalarının anahtarıdır. Özellikle yetişkinlerin topluma adaptasyonu için eğitilmeleri ve iş gücüne katılmaları gerekmektedir. Türkiye ile kıyaslayamam ama İsveç'teki göçmen sayısı, nüfus oranına göre de fazladır. İsveç'te göçmen bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim kurumlarımız bulunuyor. Bu merkezi eğitim kurumlarımız göçmenlere danışmanlık hizmeti veriyor. Şunu belirtmek isterim eğitim anlayışımızda kesinlikle asimilasyon bulunmuyor. Biz bu danışmanlık hizmeti verdiğimiz kurumlarımızda bireylerin okula hazırlanması için hizmet veriyoruz. Onların hangi alanlarda yetenekleri olduğunu belirliyoruz” şeklinde konuştu.