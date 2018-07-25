Göçükte evinin bir odası kullanılamaz hale gelen kadın yardım bekliyor

İzmit ilçesi Hatıpköy Mahallesi’nde 2 yıl önce yapılan inşaatta yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları, Doğan Mahallesi Değirmen Sokak’taki 74 yaşındaki Emine Karakuzu’ya ait tek katlı evin yatak odasına düştü. Olayda evin yatak odası kullanılmaz hale geldi. Evini onaramayan ve 2 senedir evinin bir odasında kaya ve toprak parçaları ile yaşayan yaşlı kadın, yukarıdan kayalar düşecek diye uyuyamadığını söyledi. Karakuzu, “2 sene önce olay olduğunda hastanedeydim. Oğlum telefon açtı, ‘Anne ev gidiyor. Yukarıdaki inşaattan ev yıkılıyor’ dedi. Oğlum dedim kimse yok mu? O da ‘Anne arkadaşımı çağırdım. Evin suyunu atıyoruz’ dedi. Evin içi su dolmuştu. Parkelerin hepsi rutubet oldu. Sabah bir kürek böcek attık. Duyunca hemen hastaneden geldim. Hemşireler de geldi benle beraber. Burayı temizlediler. Beni tekrar ambulansla hastaneye götürdüler. Ama şu an bana yardım eden kimse yok” dedi.

“Korkudan evde yaşayamıyorum”

Yağmurda odanın su ile dolduğunu anlatan Karakuzu, “Korkudan evde yaşayamıyorum. Evin salonu akıyor. Herhalde taş düştüğünde sarsıntı yaptı ondan. Ben devletimizden, başkanımızdan yardım bekliyorum. Ya bana bir ev göstersinler ya da burayı yapsınlar. Bu sabah gök gürlemesinden korktum, kızımın evine gittim. Damadım ve kızım ‘Anne korkma’ diyorlar. Ya yukarıdan yine taş toprak düşerse ben ne yapabilirim. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir güvencim yok. Buraya devletimiz ne yaparsa yapsın bana bu evi yapsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu duvarı yapsınlar, eşya da istemiyorum. Burası bana yeter” ifadelerini kullandı.