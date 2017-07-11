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11 Temmuz 2017 14:29

Gökçeörenli kursiyerler SEKA Müzesini gezdi

İzmit Belediyesi tarafından Gökçeören köyünde açılan İZMEK kursuna katılanlar, Bilim Merkezi ile SEKA Kağıt Müzesi’ni gezdiler.

Gökçeörenli kursiyerler SEKA Müzesini gezdi

11 Temmuz 2017 14:29


Gökçeören Mahalle konağı içindeki Kur’an-ı Kerim ve okuma yazma kursuna devam eden 25 kursiyer, İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince alınarak Bilim Merkezi ile SEKA Kağıt Müzesi’ne götürüldü. Yetkililerden bilim merkezi ve müze hakkında bilgilendirilen Gökçeören sakinleri tekrar köylerine bırakıldı. Etkinlik için İzmit Belediyesi’ne teşekkür eden köylüler, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan tarafından köyümüze çok güzel bir konak yapıldı. Konakta açılan kurslara katılarak hem okuma yazma hem de Kur’an öğreniyoruz” dediler.




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