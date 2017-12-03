Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’si tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti veren Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’nin tanıtım programı gerçekleştirildi. Nobel Kimya ödülü sahibi Aziz Sancar’ın adını taşıyan Gölcük Akademi Lise’nin tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnşallah buradan daha birçok Aziz Sancar’lar yetişecek ve onlar da, ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlayacaklar” dedi.

Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’nin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğrenciler ve Gölcüklüler katıldı.

Program, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gölcük Aziz Sancar Akademi Lisesinin önünde verdiği konser ile başladı.

Tanıtım programında son konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu, “Geleceğimiz, enerji kaynağımız ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz olan gençlerdir. Bilgili, donanımlı, ahlaklı, imanlı bir nesle; ekmek ve sudan, havadan daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanmalıyız” dedi.

Türkiye’nin daha da güçlü olması için yarınlarını güçlendirmesi gerektiğine işaret eden ve bunun ancak gençlerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu Akademi Liseleri onun için açıyoruz. Bu eğitim kurumlarında Aziz Sancar’ların sayısını arttıracağız. İnşallah buradan daha birçok Aziz Sancar’lar yetişecek ve onlar da, ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlayacaklar” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz öz güvenle geleceğe umutla bakacaklar” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Dava insanı olacaklar. Ülkesini bayrağın, milletini tarihini seven tarihiyle yoğrulan gençlik bizim garantimizdir. Rabbim gençlerimizi iyi yetiştirmeyi bize nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından protokol üyeleri Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’de incelemelerde bulundu. Eğitmen ve yöneticilere başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Karaosmanoğlu tanıtım programı nedeniyle Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise içinde Kılavuz Gençlik çalışmalarını anlatan fotoğraf sergisini de gezdi.