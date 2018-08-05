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05 Ağustos 2018 10:50

Gölcük Başöğretmen Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Gölcük Başöğretmen Caddesi yeni yüzüne kavuştu

05 Ağustos 2018 10:50

Gölcük’te çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Yazlık ve Yeni Mahalle’de yer alan Başöğretmen Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Cadde, kaldırım ve asfaltlama uygulamalarıyla yeniledi.


Toplam uzunluğu bin 600 metre olan Gölcük Başöğretmen Caddesi’nin zemini asfalt altı malzeme serilerek iyileştirildi. Cadde, binder ve aşınma asfaltının serilmesi ile ulaşıma uygun hale getirildi. Emniyet çizgileri de çekilen cadde modern bir yapıya kavuştu.


Caddenin tamamında 2 bin ton sıcak asfalt malzeme kullanıldı. 13 metre genişliğindeki cadde, 8 metre yol 5 metre de kaldırım şeklinde yapıldı. Gölcük’te D-130’un güneyinde D-130’a paralele olarak uzanan cadde, doğuda 17 Ağustos Caddesi, batıda da İstiklal Caddesi üzerinden D-130’la bağlantı sağlıyor.




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