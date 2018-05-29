Gölcük Emniyeti iftarda bir araya geldi

Ramazan ayı kapsamında Gölcük Asayiş Hizmetleri Yapma ve Yaşatma Derneği (GÖLASDER) Başkan Yardımcısı Hüseyin Barış Gölcük Değirmendere Kültür Merkezinde iftar yemeğini düzenledi. Düzenlene İftar yemeğine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Albay Uğur Çelikten, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, Kartepe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Derince Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, GÖLASDER başkanı Naim Gürel ve yönetimi ve çok sayıda emniyet mensupları katılım sağladı. Ezanın okunması ile davetliler orucunu açtı.

Ardından Gölcük’te görev yapan Polis memuru Sezgin Beşir yemek duasını okudu.