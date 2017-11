Gölcük Ortaokulu Spor Salonu’nun tanıtımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Vehbi Koç Vakfı İşbirliği ile yaptığı Gölcük Ortaokulu Spor Salonu’nun tanıtımı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Gölcük Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım programına, kent protokolü yoğun ilgi gösterdi. Programa, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Ford Otosan yetkilileri, Gölcük Ortaokulu Müdürü Fahri Kuş, Evden Okula Haydi Anneler Projesi’ne katılan kadınlar, Spor Okulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, spora ve sporcuya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‘nin eğitim alanında da önemli hizmetler sunduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, “Daha bir hafta önce 40 bin bilgisayarı çocuklarımıza dağıttık. Büyükşehir Belediyemiz, bu çerçevede son 9 yılda 260 bin bilgisayarı çocuklarımızın eğitimine sundu.Temel hedefi çocuklarımızın iyi eğitim almasına yönelik bu çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Gençlerimizin geleceğe iyi hazırlanmaları bizler için çok önemli. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe umutla bakmalı. Bu nedenle evlatlarımızın iyi yetişmeleri için spora büyük önem veriyoru. Çocuklar, 65 yaşındayım ve hepinizin dedesiyim. Bakın dedeniz bu yaşta her gün spor yapıyor. Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız. Yoksa her dakika doktora gider, ilaçla yaşarız. Biz, sizlerin, gençlerimizin, annelerimizin spor yapmasını istiyoruz. Bu nedenle Kocaeli’nde her bölgeye spor tesisleri yapıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gölcük Ortaokulu Müdürü Fahri Kuş ve Okul Aile Birliği Başkanı Feride Gül, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Program, Spor Okulu öğrencileri ve protonolün yer aldığı fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programın ardından protokol üyeleri Gölcük Ortaokulu’na yapılan spor salonunda incelemelerde bulundu.