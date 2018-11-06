Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayaklarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek için önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda D-100 ve D-130'da yeni kavşak çalışmaları yapılarak yollar transit hale getiriliyor. D-130'da çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak.

Menfez yapılıyor

Çakışmaları devam eden projede, köprünün ayak çalışmalarına başlandı. Temel betonu dökülen ayakların demir örme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları da sürüyor. Ayrıca batı kısımdaki ayaklar için kalan 40 adet fore kazığın çakılma işlemi de devam ediyor. Mevcutta trafik ışıklarıyla yönlendirilen kavşak, proje ile transit hale gelecek. Işıklarının ortadan kalması bölgede trafiği rahatlatacak. Proje, ışıklardaki araç yığılmalarını da ortadan kaldıracak.

Işıklar kalkacak

D-130'daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahatlayacak.

Dönüşler köprü altından

İzmit -Yalova karayolu (D-130) üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar Mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar'daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

190 metre köprü

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.