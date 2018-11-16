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Gölcükspor soyunma odasına giren hırsız yakalandı

Kocaeli’nin 3.

Kocaeli'nin 3. Lig temsilcisi Gölcükspor'un antrenman saatinde soyunma odasına girerek futbolculara ait 2 telefonunu çalan hırsız, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı sahilinde bulunan Gölcükspor tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından olan Gölcükspor'un futbolcuları antrenman sırasında hırsızlık şoku yaşadılar. Antrenman sonrasında soyunma odalarına dönen futbolculardan ikisi, cep telefonlarının yerinde olmadığını fark etti. Futbolcuların haber vermesi üzerine harekete geçen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi E.K.'yi olaydan yarım saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.


Polis ekiplerince şahsın yapılan üst aramasında çaldığı 2 telefon ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi E.K., işlemlerinin yapılması için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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