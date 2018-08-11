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11 Ağustos 2018 15:17

Gölcük’te bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulunan cesedin 18 yaşındaki Baran Kaya’ya ait olduğu tespit edildi.

Gölcük’te bulunan cesedin kimliği tespit edildi

11 Ağustos 2018 15:17


Gölcük Yalı Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki sitenin bahçesinde dün sabah saatlerinde hareketsiz yatan bir şahıs gören vatandaşlar 112 Acil Yardım servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme işlemlerinde, yüzü ve bedeni moraran gencin çakmak gazı çekerek öldüğü belirlendi. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından yapılan incelemede cesedin 18 yaşındaki Baran Kaya’ya ait olduğu belirlendi.




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