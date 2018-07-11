Gölcük’te şarbon karantinasına alınan köyde aşılama başlatıldı

Gölcük’te hastaneye gelen bir şahsa şarbon teşhisinin konulması sonrasında yaşadığı Hasaneyn köyünde 15 günlük hayvan giriş çıkışı yasaklanarak, köy karantinaya alındı. Yaşanan olayın ardından köye gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, aşılama çalışması başlattı. 2 gün sürecek çalışmaların ilk gününde köydeki çok sayıda hayvanı aşılayan ekipler, vatandaşları bilgilendirerek köyden ayrıldı.

Aşılama çalışmaları sonrasında İlçe Tarım Müdürü Nebahat Hocaoğlu ve İlçe Kaymakamı Mustafa Altıntaş çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şarbondan başka bir virüse rastlamadıklarını ifade eden İlçe Tarım Müdürü Hocaoğlu, "Bugün itibariyle köyde, şarbon aşılama çalışmalarımız başlamıştır, yarına kadar devam edecektir. Başka herhangi bir vakaya rastlanmadı. Her şey kontrol altında. Tedbirlerimizi almış durumdayız. Gerekli işlemler yapılmaktadır” dedi.

Aşılama faaliyetlerinin ilgili birimlerce sürdürüldüğünü ifade eden Kaymakam Altıntaş ise "Kaymakamlığımızca, ilgili birimler, ilçe sağlık, tarım, belediye, kolluk kuvvetleri üzerlerine düşen görevi yerine getiriyor. Şu anda vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri bölgede yapıldı. İdarenin yapacağı işlemler tamamlanmış oldu. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre gerekli kararları vereceğiz” diye konuştu.