Gönül sofrası Sevindikli’de kuruldu

Sevindikli Kültür Merkezi’ndeki iftar programına çevre köylerden de katılım vardı.

Körfez Belediyesi’nin mahallelerde kurduğu gönül sofralarında vatandaşlar bir araya geliyor, sohbetler ediliyor. Birçok mahallede kurulan gönül sofrası son olarak Sevindikli Köyü’nde Sevindikli Kültür Merkezi’nde kuruldu. İftar programına; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Levent Yılmaz, AK Parti Körfez İlçe Başkanı İsmail Baran, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan İsmail Baran, “16 tane köyü olan bir ilçeyiz. Köylerimizi seviyoruz. Birçok projeyi hayata geçirdik. Ama malum Kuzey Marmara Otoyolu’ndan dolayı bir miktar yollarda sıkıntı oluştu onları da bu yaz aylarında düzelteceğiz” dedi. Başkan Baran, Sevindikli Er Meydanı’ndaki güreşlerin de 4 Ağustos’ta yapılacağını belirtti.