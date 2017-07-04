GTÜ dünya sıralamasında ilk 1000’e girdi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), URAP Üniversiteler Dünya Genel Sıralaması ve Bilim Alanı Sıralamasında 3 bilim alanındaki performansı ve etkinliği ile dünyanın çeşitli ülkelerindeki 20 bin üniversite içinde ilk bin üniversite arasında yer aldığını duyurdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl, dünya genel sıralaması ve bilim alanı sıralaması yapmakta. Bu yıl, URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2016-2017 Dünya Alan Sıralamasında 41 bilim alanına göre sıralama yapıldı.

Amacı Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında, kamuoyunu bilgilendirmek olan URAP alan sıralamasında dünyadaki yaklaşık 20 bin üniversitenin akademik çıktıları değerlendirildi. Yapılan araştırmada ulusal ve uluslararası alanda akademik gücü ile etkisini her geçen gün artıran Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 3 alanda ilk bin üniversite içinde yer aldı. Kimya, Mühendislik ve Fizik alanlarında verilen akademik yayınla dünya genelinde birçok üniversiteyi geride bırakan GTÜ dünyanın çeşitli ülkelerindeki 20 bin üniversite arasından ilk bin içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yüksek lisans ve doktora programlarında 9 enstitü ve 46 lisansüstü program ile hali hazırda eğitim veren devlet üniversitesi GTÜ’de lisans eğitimi 4 fakülte ve 9 bölümde devam ediyor. GTÜ, 2017-2018 akademik yılında bu programlarına 7 yeni lisans programı ekleyerek; kimya, iktisat, şehir bölge planlama, biyomühendislik, makine, ve harita mühendisliği alanlarında ise bu yıl ilk kez lisans öğrencisi alacağı kaydedildi.