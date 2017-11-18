Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 11:53

GTÜ öğrencilerine Şehir Planlama bilgilendirmesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Şehir Planlama Bölümü’nün ilk öğrencilerini ağırladı.

GTÜ öğrencilerine Şehir Planlama bilgilendirmesi yapıldı

18 Kasım 2017 11:53

Şehir Planlama Şube Müdürü Rahmi Tümpalay, büyükşehir belediyesinin şehir planlaması alanında yaptığı çalışmalarla alakalı, öğrencilere bilgilendirme yaptı.


Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tayfun Salihoğlu, Dr. Yaşasın Eryılmaz ve Şehir Planlama Bölümü öğrencilerinin katılımıyla tanıtım programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleşen programda Şehir Planlama Şube Müdürü Rahmi Tümpalay tarafından katılımcılara Şehir Planlama disiplini hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Kocaeli özelinde planlama çalışmaları, şehir planlamacılarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hangi birimlerde ve pozisyonlarda çalıştığı ve Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlerle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.


Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Gebze Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bölümü öğrencileri, öğretim görevlileri Salihoğlu ve Eryılmaz ile birlikte ilgili birimleri ziyaret ettiler. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarını yerinde inceleyen öğrenciler, müdürlük çalışanlarına sorular sorarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindiler. Yeni kurulan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nı da ziyaret eden öğrenciler, Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’ndeki görevlilerden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç