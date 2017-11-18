GTÜ öğrencilerine Şehir Planlama bilgilendirmesi yapıldı

Şehir Planlama Şube Müdürü Rahmi Tümpalay, büyükşehir belediyesinin şehir planlaması alanında yaptığı çalışmalarla alakalı, öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tayfun Salihoğlu, Dr. Yaşasın Eryılmaz ve Şehir Planlama Bölümü öğrencilerinin katılımıyla tanıtım programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleşen programda Şehir Planlama Şube Müdürü Rahmi Tümpalay tarafından katılımcılara Şehir Planlama disiplini hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Kocaeli özelinde planlama çalışmaları, şehir planlamacılarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hangi birimlerde ve pozisyonlarda çalıştığı ve Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlerle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.

Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Gebze Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bölümü öğrencileri, öğretim görevlileri Salihoğlu ve Eryılmaz ile birlikte ilgili birimleri ziyaret ettiler. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarını yerinde inceleyen öğrenciler, müdürlük çalışanlarına sorular sorarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindiler. Yeni kurulan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nı da ziyaret eden öğrenciler, Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’ndeki görevlilerden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.