Açıklamanın ardından Rektör ve Senato üyeleri 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Edip Zengin’in mezarını ziyaret etti.

15-16 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Kocaeli’nin Gebze İlçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesinde, üniversite senato üyeleri tarafından basın açıklaması yapıldı. GTÜ Rektörlük binası içerisinde bulunan Senato Toplantı odasında yapılan açıklamaya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yanı sıra üniversite senato üyeleri katıldı.

“15 Temmuz millet olarak birlik beraberliğimizin önemini hatırladığımız bir milattır”

Gebze Teknik Üniversitesi Senato’su adına açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “15 Temmuz 2016, ajandalarının merkezine Türkiye’yi koyan FETÖ terör örgütünün hainliklerinin zirve yaptığı, iç ve dış düşmanlarımızın maskelerinin düştüğü, yazdıkları senaryoların, oynadıkları oyunların ve fırsatçıların deşifre olduğu bir tarihtir. 15 Temmuz millet olarak birlik beraberliğimizin önemini tekrar hatırladığımız bir milattır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden ve sadece kendi ajandasına hizmet eden bu vatan hainlerinin tüm çabaları, Türk Milletinin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır” dedi.

“Vatanı ve kıblesi belli olmayan bu hainlerin hesap verme zamanı gelmiştir”

Açıklamalarına devam eden Görgün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, bütünlüğüne ve birliğine malum yapı tarafından kastedilen hain ve sinsi bir girişimdir. Fitne, zulüm ve kanla beslenen bu zihniyet, Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Kendi halkına silah sıkacak kadar gözü dönmüş, vatanı ve kıblesi belli olmayan bu hainlerin hesap verme zamanı gelmiştir. Ulusumuzun, malum yapı tarafından yürütülen bu hain saldırıya Cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Büyük Türk Milleti, tarihten gelen onurlu duruşunu göstererek kenetlenmiş ve tüm değerlerine sahip çıkarak terör örgütü destekli bu darbe girişimine en büyük tokadı atmıştır” şeklinde konuştu.

“FETÖ terör örgütünü bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz”

Yapılmak istenen darbe girişimini kınadıklarını belirten Görgün, “Türkiye Cumhuriyetinin gücüne, ulusumuzun birlik ve beraberliğine ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı FETÖ terör örgütünü bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyor, 15 Temmuz gecesi yapılmaya kalkışılan vahşeti, insanlık suçu olarak nitelendiriyoruz. Ulus olarak, vatanımızı hedef alan kişiler ve eylemlere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavırla hareket etmek görevimizdir. Üniversiteler olarak da Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek, ülkemizin birlik beraberlik ve geleceği için daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve dünya ile yarışmak bizlerin en önemli sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun”

Açıklamanın son kısmında şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Görgün, “15 Temmuz gecesi kendisini, ailesini ve geleceğini düşünmeden sadece ülkesinin bekası için kararlılıkla sokaklara dökülerek, tankların ve silahların önüne gövdesini siper ederek destan yazan ve bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun“ dedi.

Basın açıklamasının ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Senato üyeleri Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan Nenehatun mezarlığında ki 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Edip Zengin’in mezarına giderek dua etti. Şehitlikte dua eden senato üyeleri mezarların başına gül bıraktı.