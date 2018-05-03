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03 Mayıs 2018 12:56

GTÜ’den engelsiz festival

Gebze Teknik Üniversitesi, 3’üncü GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali’ni 7 Mayıs Pazartesi günü düzenleyecek.

GTÜ’den engelsiz festival

03 Mayıs 2018 12:56


Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Engelsiz Birimi, Engelliler Haftası kapsamında, farklı engel gruplarını sosyal çevre ve üniversite ile bütünleştirmek amacıyla 3. GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali’ni düzenleyecek. Çeşitli sosyal kurum ve kuruluşların üyelerini, özel eğitim kurumlarının temsilcilerini, dernek mensuplarını, GTÜ akademik ve idari personelini, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirecek olan "GTÜ Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek. "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Bir Hayat İçin EI Ele" sloganıyla Gebze Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı’nda yapılacak.


Engelsiz GTÜ Birimi öncülüğünde hazırlanan Festival özel eğitim merkezlerinin dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetler ve farkındalık stantlarını kapsayan büyük bir organizasyon olacak. Birçok kurum, kuruluş ve dernek ile üniversite topluluklarının da katkı sağlayacağı festivalde, toplumun her kesimi beraber olacak ve değerli paylaşımlarda bulunabilecekler. Festival ile toplumun her kesiminde sosyal sorumluluk ve farkındalığa katkı sağlayacağı ve halihazırda azalan engellerin biraz daha yok edilmesi amaçlanıyor.




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