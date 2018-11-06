Gümüşhane Kültürü Kocaeli'nde 7. kez yaşatılacak

Kocaeli'nde 7'incisi düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri, 8-11 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, Kocaeli Gümüşhane Dernekleri, Gümüşhane Valiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik 8-11 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Kültür kaynaşmasının amaçlandığı etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz tanıtım etkinliklerine Gümüşhane ile devam ediyoruz. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Özellikle gençlerimizi bekliyoruz. Etkinliğimizde Gümüşhane'nin yöresel tatları, kıyafetleri tanıtılacak, herkesi bekliyoruz” dedi.

Konuşmasında dernek başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Daire Başkanı Hasan Yılmaz'ın ardından Kocaeli Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara söz aldı. Değirmenci, “Burada Gümüşhane kültürünü tanıtmaya çalışacağız. Bu yıl 7'incisini düzenliyoruz. Yöresel kıyafetlerimizin yanı sıra yöresel araç gereçlerimiz var, onları da sergilemeye çalışacağız” diye konuştu.