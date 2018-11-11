Gümüşhane Tanıtım Günleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Kocaeli'de konseptiyle hayata geçirilen tanıtım günleri Gümüşhane ile devam ediyor. 8 Kasım'da başlayan Gümüşhane Tanıtım günleri 11 Kasım'a kadar Büyükşehir Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.Gümüşhane tanıtım günlerinde tarihi ve turistlik mekanların tanıtımları yapılırken, yöresel ürünler de sergilenmeye devam ediyor. 2 bin 500 metre rakımda üretilen organik çiçek balından pestil-kömeye, kuru fasulyeden sirona bir çok yöresel tat, tanıtım günlerinde Kocaeli'nde yaşayan Gümüşhaneliler ile buluşuyor.

Anadolu Kocaeli'nde konseptiyle hazırlanan tanıtım günlerinde Gümüşhane'nin yöresel tatlarının yanı sıra bir çok turistlik ve tarihi mekanları da Gümüşhane Valiliği standında tanıtılıyor. Karaca Mağarası, Santa Harabeleri, Süleymaniye Mahallesi, yaylalar, şelaleler, doğal göller ve yüzlerce yıllık tarihi köprülerin tanıtımı yapılıyor.