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21 Haziran 2018 13:48

Gündoğdu Mahallesi’ne macera parkı

KOCAELİ(İHA) – Şimdiye kadar 200’den fazla yeni park yapan İzmit Belediyesi’nce Gündoğdu Mahallesi’ne de yeni bir park yapımı için çalışma başlatıldı.

Gündoğdu Mahallesi’ne macera parkı

21 Haziran 2018 13:48


Gündoğdu Mahallesi’ne yapılacak macera parkının çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Gündoğdu girişinde yaklaşık 2 dönümlük bir alan üzerine yapılacak olan macera parkının projesi tamamlandı ve yakında ihalesi yapılacak.


Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla yapılacak Molla Recep Sokak’taki macera park, heyecanı seven, keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak. Park içerisinde trambolin, piramit, ip parkuru, atlama kulesi, süs havuzu, yürüyüş yerleri, kamelyalar, spor aletleri, banklar ve minikler için yeni nesil oyun grupları yer alacağı açığı kaydedildi. Yetkililer, Gündoğdu girişinde dekoratif aydınlatma çalışması yapılacağını da söylediler.




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