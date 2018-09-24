Gündüzlü suyu şifa dağıtıyor

Kandıra Erikli Köyü Belen Mahallesi Gündüzlü mevkiinde bulunan Gündüzlü Suyu, özellikle böbrek hastalıklarına şifa veriyor. Gündüzlü Suyu başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşların ilgisini çekiyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların Gündüzlü Suyunu içip, su kaynağı çevresinde dinlenebilmesi için kaynak suyu çevresine mesire alanı yaptı.

Şifalı Gündüzlü Suyunun çıktığı bölgede Bizans İmparatorluğu döneminden kalma verem hastanesi ait kalıntıların bulunduğunu belirten Erikli Köyü Muhtarı Ramazan Ören, “Biz bu suyumuzun TÜBİTAK'ta ve İSU'da analiz testlerini yaptırdık. Kış mevsiminde suda 7,35 PH, yazın ise 7,85 PH değerleri olduğu tespit edildi. Suyun içerisinde sekiz mineral bulunuyor ve insan vücuduna faydalı. Türkiye'mizin birçok yerinden başta İstanbul, Ankara olmak üzere, çok sayıda vatandaşımız buraya geliyor. Suyumuzun en büyük özelliklerinden birisi de böbreklerin gözeneklerini açıyor. En büyük tavsiyemiz böbrek hastalarınadır. Özellikle diyaliz hastaları için çok önemlidir. Örneğin bir hasta 15 günde bir diyalize gidiyorsa bu suyumuz sayesinde ayda bir diyalize gider. Yani diyaliz hastalarını bir nevi de olsa rahatlatır. Bugün bu suyumuzun etrafı eski halinden çok daha güzel. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin ilgisinden memnunuz” dedi.