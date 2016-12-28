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28 Aralık 2016 13:11

Güney Koren’nin Ulsan şehrinde yapılan çalıştayda Kocaeli tanıtıldı

Güney Koren’nin Ulsan şehrinde yapılan çalıştayda Kocaeli tanıtıldı

28 Aralık 2016 13:11

Kocaeli heyeti, Güney Kore’nin Ulsan şehrinde yapılan çalıştayda Kocaeli’ni tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.
Güney Kore’nin Ulsan şehrinde düzenlenen 2016 Ulsan Kardeş Şehir Çalıştayı’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Bayram Can ile Uğur Işık katıldı. Kocaeli’nin dünya genelindeki kardeş şehirleri arasında yer alan Güney Kore’nin Ulsan şehrinde gerçekleşen çalıştayda, Kocaeli’yi tanıtan bir sunum da yapıldı. Öte yandan Ulsan Kardeş ve İşbirliği Şehirleri Çalışanları Çalıştayı’nda Ulsan’a Büyükşehir statüsü verilmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle 2017 yılında yapılması planlanan etkinlikler de ele alındı.



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