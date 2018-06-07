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07 Haziran 2018 13:17

Gurbetçiler Derince Limanı’nda oy kullanmaya başladı

Tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, Derince Limanı’nda kurulan sandıkta Cumhurbaşkanı ve 27.

Gurbetçiler Derince Limanı’nda oy kullanmaya başladı

07 Haziran 2018 13:17

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.


24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yurt dışında yaşayan vatandaşlar için sabah 08.00’den itibaren gümrüklerde oy kullanma işlemleri başladı. Kocaeli’deki gurbetçiler de, Derince Liman İşletmeleri girişinde kurulan sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Sabah saatlerinde liman girişindeki sandığa gelerek oylarını kullanan vatandaşlar, attıkları oyların ve yapılacak seçimin hayırlı olması temennisinde bulundular.


30 yıldır Almanya’da yaşadığını ve oy kullandıktan sonra memleketi Trabzon’a gideceğini söyleyen Şenol Usta, “Her şey ortada tabii, bilinçli olmamız lazım. Dışarıdaki oyunları görmemiz lazım, ki görüyoruz da. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Dışarıdan biz daha iyi görüyoruz. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Her şeyden önce birlik olmamız lazım. Ben burada geldim yalnız kullandım, çoluk çocuğuma da tembih ettim, gidecekler onlar da Hamburg’da oy kullanacaklar” dedi.




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