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31 Temmuz 2018 12:41

Güreşlerin kalbi Körfez’de atacak

Körfez ilçesinde 45’ncisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali, iki gün boyunca devam edecek.

Güreşlerin kalbi Körfez’de atacak

31 Temmuz 2018 12:41


Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. Altın Kiraz Festivali, yine renkli görüntülere sahne olacak. Afrin’e düzenlenen operasyon nedeniyle aylar öncesinden ‘konserin’ düzenlenmeyeceği açıklanmış, festival kapsamında Taşköprü Yağlı Güreşleri ve Hacet Bayramı’nın gerçekleştirileceği belirtilmişti. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Tütünçiftlik’te Belediye Sosyal Tesisleri’nde festival boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikler için basın toplantısı düzenledi.


Basın toplantısında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, “Bu sene işin bu eğlence kısmını kaldırdık. Bu dediğimiz çakışmalar nedeniyle. Sadece güreşleri yapacağız. Zaten kirazın mevsimi bitti yani o nedenle bir anlam ifade etmiyor. Bu sene sadece güreşi yapacağız. Aynı zamanda Ağustos Pazar günü de Hacet Bayramı var. Biliyorsunuz daha öncelerde uygulanan bir programdı aşağı yukarı uzun zamandır uygulanmıyordu. Belediye Başkanımız geldi sağolsun bunu tespit etti. Hereke Yaylası’nda Ağustos Pazar günü o da anlamlı bir programı yapacağız” şeklinde konuştu.


Festivalin ilk günü olan 4 Temmuz’da Sevindikli Er Meydanında Taşköprü Yağlı Güreşleri gerçekleştirilecek. 400’e yakın pehlivanın meydana çıkacağı güreşlere 35 başpehlivan katılacak. İsmail Baran, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanların kispet giyeceği güreşlerde, geçtiğimiz yılın başpehlivanı Ekrem Yavuz da yer alacak.


Güreşlere, başpehlivanlar; İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Süleyman Aykırı, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Kürşat Korkmaz, Hasan Cengiz, İsmail Koç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Eriç, Hüseyin Demir, Reşat Turgut, Ekrem Yavuz, M. Kemal Karaboğa, Cengizhan Şimşek, Şali Kurt, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Ahmet Kavakçı, Mahmut Kavakçı, Ali Gökçen, Mustafa Başdemir, Nadir Takı, Kaan Kaya, Arif Akın, Ertan Ertan, Osman Özgün, Onur Şener, Murat Gençtürk ve Semih Turgut yer alacak.


Öte yandan Altın Kiraz Festivali kapsamında önemli bir gelenek daha yaşatılacak. Yağmur Duası olarak da adlandırılan ve unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, 5 Ağustos Pazar günü Yayla Türbesi alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikte birlikte namaz kılınacak, dualar edilecek, Kur’an tilavetinde bulunulacak. Programda ayrıca katılanlara etli pilav ikramında bulunulacak.




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