Güvenç Kurtar’ın eşi İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye liglerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar, kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Gülay Kurtar’ın naaşı İstanbul Levent Camii’inde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Kocaeli’ne getirildi. Kurtar için İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Eski futbolcu ve Teknik Direktör Yusuf Şimşek, Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, il protokolü ve Kurtar ailesi ile yakınları katıldı.

Güvenç Kurtar’ın gözyaşlarını tutamadığı törende 62 yaşında hayatını kaybeden Gülay Kurtar’ın naaşı, kınılan namazın arından Bağçeşme Mezarlığına defnedildi.