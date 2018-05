Filistinliler için "Büyük Felaket" olarak tanımlanan Nakba’nın yıl dönümünde ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve olayı protesto eden Filistinliler’in şehit edilmesi olayına tepkiler sürüyor. ABD’nin almış olduğu büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve Filistinliler’in İsrail tarafından katledilmesine tepki gösteren Türk-İş bünyesindeki Güvenlik-İş Sendikası Anadolu Şubesi Mali Sekreteri ve Kocaeli temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül, Devletin emrinde ve Kocaeli halkının hizmetinde olan özel güvenlik görevlileri olarak Filistinliler’in yanında olduklarını belirtti.

Ey Müslümanlar daha neyi bekliyoruz. Dün Filistin tarih boyunca unutulmayacak katliamlardan bir tanesine daha sahne olmuştur. Daha kaç bebek, kaç masun İnsan öldürülsün. ABD’nin almış olduğu İsrail Elçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı sonrası dün yaşanan protesto gösterilerinde 55 insan yaşamını yitirdi. Bu kaçıncı Filistin katliamı, bu kaçıncı akan, Müslüman kardeşlerimizin kanı. Bugün ülkemizde şehitlerimizin kanını akıtan, bugün Arakan’da kundaktaki bebekleri Katledenler, Filistin’deki kardeşlerimizi öldürenler aynı şer odaklar değil mi? Bu yapılanları asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Yer yüzünde tek Müslüman kardeşimiz dahi kalsa da zalime talim etmeyeceğiz. Haksızlıklar karşında Müslüman görünümlü işbirlikçiler gibi göz yumarak asla susmayacağız" dedi.

Türkiye’de ABD’nin kararının ve İsrail askerlerinin zulmüne karşı başlatılan protestoları sonuna kadar desteklediklerini söyleyen "Biz, ne ABD’nin aldığı bu kararı, ne de İsrail’in dün yaptığı katliamı sineye çekecek değiliz. Dün yapılan saldırı ve katliam hem İslam’a hem de İnsanlığa yapılan bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak insanlığın sesi olmaya her platformda devam edeceğiz. Şunu asla unutmayın; Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Türk milleti, Filistin halkıyla kardeştir ve dayanışmamız sonuna kadar devam ederken bir gün o sınırlarda Türk Bayrağını görecek ve gıpta edeceksiniz. Ne ABD emperyalizmi ne de İsrail siyonizmi Müslümanlar üzerinde hakimiyet kuramayacaktır. Ülkemizin insanlık suçu işleyen ABD ve İsrail devletlerine karşı alacağı yaptırım ve tepki kararlarını sonuna kadar destekliyor ve bir an önce fiiliyata dönüşmesini istiyoruz. Bu işlenen insanlık suçu bir an önce son bulmalı ve acılar dinmelidir. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve katledilen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, diliyoruz" diye konuştu.