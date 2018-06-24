Güzelliklerimize, birlikte sahip çıkalım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların dinlenmesi ve ailecek hoşça zaman geçirebilmesi için kent genelinde birçok park, bahçe ve mesire alanı inşa ediyor. Bu sosyal alanlarda ortak kullanılan kamelya ve bank gibi kamu malı malzemelere bilinçsiz vatandaşlar tarafından yakılmak veya kırılmak suretiyle zarar veriliyor. Kamu mallarına zarar veren bilinçsiz vatandaşlar tespit edildiklerinde zabıta ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelindeki ilçelerde park, bahçe ve mesir alanları inşa ediyor. Körfez ilçesi Hereke Sahil parkı, Derince ilçesi Çınarlıdere, Çenedere ve Kaşkaldere mesire alanlarında bulunan birçok kamelya, bank, doğal yaşam konteyneri, elektrik direkleri ve diğer kamu malları bilinçsiz vatandaşlar tarafından zarar verildi. Yakılarak ve kırılarak zarar verilen malların önemine dikkat çeken Büyükşehir yetkilileri, bu eşyaların herkese ait olduğunun altını çiziyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirilen kontrollerde kamu mallarına zarar veren bilinçsiz vatandaşlar tespit edildiklerinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan bu olumsuzlukları, azaltmak için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi ekipleri Kocaeli genelindeki tüm sosyal alanları rutin bir şekilde kontrol ediliyor. Yapılan kontroller sonrasında eskiyen, kırılan ve yakılan, kamelya, bank ve diğer kamu malları onarılıyor.