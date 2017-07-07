Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır

Başiskele Belediyesi sürekli yükselen bir hizmet kalitesiyle her yıl hedeflediği program dâhilinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaşamak için tercih edilen bir ilçe haline gelen Başiskele‘de özellikle son yıllarda belediye sınırları içinde yerleşim alanlarının artması neticesinde kanalizasyon su, telefon ve elektrikle ilgili çok yoğun bir alt yapı çalışma süreci yaşanıyor. Bu çalışma sonucunda yollarda oluşan tahribatlar en kısada sürede giderilerek uzun vadede yolların hizmet vermesi sağlanıyor. Aynı zamanda bazı bölgelerde turizm tesislerinin yoğunluğu nedeniyle trafik yoğunluğunun hissedildiği yollar imar planına uygun olarak genişletiliyor. Bu yollardan biri olan Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi’nin yaklaşık 800 metrelik kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalta hazırlanıyor.