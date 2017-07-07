Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 15:52

Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başiskele’de yaşayan ve yaşamayı tercih eden vatandaşların memnuniyeti için özellikle yol çalışmalarında hedeflediği ve planladığı çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyor.

Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır

07 Temmuz 2017 15:52


Başiskele Belediyesi sürekli yükselen bir hizmet kalitesiyle her yıl hedeflediği program dâhilinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaşamak için tercih edilen bir ilçe haline gelen Başiskele‘de özellikle son yıllarda belediye sınırları içinde yerleşim alanlarının artması neticesinde kanalizasyon su, telefon ve elektrikle ilgili çok yoğun bir alt yapı çalışma süreci yaşanıyor. Bu çalışma sonucunda yollarda oluşan tahribatlar en kısada sürede giderilerek uzun vadede yolların hizmet vermesi sağlanıyor. Aynı zamanda bazı bölgelerde turizm tesislerinin yoğunluğu nedeniyle trafik yoğunluğunun hissedildiği yollar imar planına uygun olarak genişletiliyor. Bu yollardan biri olan Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi’nin yaklaşık 800 metrelik kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalta hazırlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!