Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde 949 Sokak'ta seyir halinde olan Mikail İ. idaresindeki 41 P 3297 plakalı işçi servisi ile 949/1 Sokak'tan çıkan Özge G. yönetimindeki 41 TS 360 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda servis aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe kapısına çarparak devrildi. Kazada minibüsteki Soner B.,Fatma Ş. ve Hacer D. ve hafif ticari araçta bulunan Özge G. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.