Hafif ticari araç önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Direk otomobilin üzerine devrilirken iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 13.30 sıralarında İzmit ilçesi Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi. Cadde ilerleyen 41 RH 707 plakalı otomobilin sürücüsü önce durakta bekleyen bir vatandaşa çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarparak durabildi. Direk, büyük bir gürültü ile aracın üzerine devrildi. Kazada hem yaya, hem de aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri de kaza mahallinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olay yerinde ki çalışması sürüyor.