Halk Müziği korusu provalara başladı

Yaz dönemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Türk Halk Müziği ile Türk Halk Müziği Gençlik Koroları çalışmalarına Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yeniden başladı. 90 kişiden oluşan Türk Halk Müziği Korosu provalarını gerçekleştirmek için bir araya geliyor. Her iki koronun şefliğini de Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Serhat İnce yapıyor. Yetkililer, Türk Halk Müziği korolarının önümüzdeki yıl içinde çeşitli konserler vereceğini söylediler.