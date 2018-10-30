İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonetle özel halk otobüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle özel halk otobüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında Barış Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. yönetimindeki 41 J 4209 plakalı halk otobüsü, Akın Armağan yönetimindeki 34 BDT 543 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Hüseyin K. ve halk otobüsünün içerisinde bulunan yolculardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.