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23 Temmuz 2018 11:39

Halk otobüsünde yaşlılara yer verilmesini isteyen genç darp edildi

Kartal arasında sefer yapan 200 nolu halk otobüsünde ailesiyle yolculuk yapan şahıs, yaşlılara yer verilmediği için serzenişte bulunan 2 gence saldırdı.

Halk otobüsünde yaşlılara yer verilmesini isteyen genç darp edildi

23 Temmuz 2018 11:39

Kavgada, yaşlılara yer isteyen gencin dudağı patladı.


Olay, 22 Temmuz Pazar günü İzmit-Kartal metrosu arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 200 nolu 41 PN 191 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te otomobil firmasında çalışan S.A. adlı genç, arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gitmek için 200 nolu halk otobüsüne bindi. Vilayet durağında otobüse yaşlı bir çiftin bindiğini gören S.A. adlı genç, yaşlılardan kadın olana yer verdikten sonra, kadının eşine genç olanlardan birini kaldırıp oturmasını önerdi.



Yaşlılara yer verilmesini isteyen gence yumruk


Bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yaşlı adama kimsenin yer vermemesi üzerine S.A., yer vermeye yanaşmayan gençlerin saygısızlığına serzenişte bulundu. Bu sırada otobüste ailesiyle yolculuk yapan D.S. adlı şahıs ise yaşlılara yer vermeyenlere serzenişte bulunan S.A.’ya tepki gösterdi. Tepki ile başlayan tartışmada yerinden kalkan D.S., yumrukla S.A.’ya saldırdı.



Darp edilen gence yolcular sahip çıktı


S.A.’nın arkadaşı ve D.S.’nin ailesinin de dahil olduğu kavgada S.A., “Ben genç olarak yaşlılara yer vermek zorundayım. Siz de vereceksiniz” diyerek tepkisini sürdürdü. Yer verdiği yaşlı çift ve yolcular tarafından güçlükle sakinleştirilen S.A., “Ben yanlış mı konuştum abi. Ben genç insan olarak yer verme mecburiyetim var abi” diyerek haksız olmadığını iddia etti. Olayda gencin haklı olduğunu söyleyen yaşlı çift ve diğer yolcular, dudağı patlayan S.A.’yı sakinleştirmeye çalıştı.



Polis ekipleri otobüsü durdurdu


Kavga sonrasında otobüs sürücüsünün haber vermesi üzerine bir sonraki durakta polis ekiplerince araç durduruldu. Uğradığı saldırı sonrasında dudağı patlayan S.A., acele bir işi olduğunu söyleyerek sonra şikayetçi olacağını polislere ifade etti. D.A.’nın da şikayetçi olmayacağı beyanı üzerine polis ekiplerinin indiği otobüs, İstanbul’a doğru yola çıktı. Yaşanan olayda kendisine yer verilmesi meselesinden kavga çıktığına üzülen yaşlı çift ise gence teşekkür etti.




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