Halk Oyunları gösterisi beğeni topladı

Körfez Belediyesi bünyesindeki halk oyunları topluluğu, ‘Mezopotamya'dan Anadolu'ya' isimli gösteri düzenledi. Farklı yörelerden oyunların sergilendiği gösteri, şölen havasında geçti.

Körfez Belediyesi Halkoyunları Topluluğu, muhteşem bir gösteriye imza attı. Farklı yörelerden oyunları yer aldığı ‘Mezopotamya'dan Anadolu'ya' isimli gösteri, Petkim Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran dışında; Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkan Yardımcısı Özcan Urtekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gültekin Görüm, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Petkim Ortaokulu Müdürü Murat Şendoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Gösteri sonrasında konuşan Başkan İsmail Baran, “Kültürümüzün en güzel parçası olan bu güzel halkoyunları ziyafetini bizlere sunan, 7 bölgemizin güzelliklerini bizlere tattıran arkadaşlarımız en büyük alkışı hak ediyorlar. Folklorumuzla, kültürümüzle varız. Bu kültürümüzü de kıyamete kadar koruyacağız. Allah'ın izniyle düşman çatlatmaya da devam edeceğiz” dedi. Başkan Baran'a konuşması sonrasında çiçek takdim edilirken, Başkan Baran ve protokol üyeleri de halkoyunları ekiplerine teşekkür belgesi takdim etti.