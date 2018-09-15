Haltercilerden derece başarısı

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler iki altın madalya ile dönmeyi başardılar. Türkiye şampiyonu olan mavi beyazlı halterciler 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 39 ilden 170 erkek ve 88 bayan olmak üzere toplam 258 sporcu mücadele etti. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından podyuma çıkan halterciler, yüksek kiloları kaldırmak için birbirleriyle yarıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları, 2 Türkiye derecesi kazandı. 71 kiloda podyuma çıkan Berfin Altun koparmada 84, silkmede 111, toplamda 195 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. 87 kilodaki bir diğer Büyükşehirli halterci Ceren Akarsu ise koparmada 88, silkmede 105, toplamda 193 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.