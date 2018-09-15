İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haltercilerden derece başarısı

Mavi-beyazlılar Halter Türkiye Şampiyonasından iki altın madalya ile döndüler.


Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler iki altın madalya ile dönmeyi başardılar. Türkiye şampiyonu olan mavi beyazlı halterciler 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 39 ilden 170 erkek ve 88 bayan olmak üzere toplam 258 sporcu mücadele etti. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından podyuma çıkan halterciler, yüksek kiloları kaldırmak için birbirleriyle yarıştı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları, 2 Türkiye derecesi kazandı. 71 kiloda podyuma çıkan Berfin Altun koparmada 84, silkmede 111, toplamda 195 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. 87 kilodaki bir diğer Büyükşehirli halterci Ceren Akarsu ise koparmada 88, silkmede 105, toplamda 193 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.