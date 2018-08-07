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07 Ağustos 2018 11:08

Halterde Kağıtspor zirvede

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Ordu’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, 2 ayrı kiloda dereceye girmeyi başardı.

Halterde Kağıtspor zirvede

07 Ağustos 2018 11:08



Türkiye Halter Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Ordu’da yapıldı. 37 ilden 223 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 323 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler zirvede yerlerini aldılar. Mavi beyazlı halterciler şampiyonada, iki ayrı kiloda dereceye girmeyi başardı. Büyükşehir Kağıtsporlu haltercilerden gençler kategorisinde 69 kilogramda mücadele eden Berfin Altun Koparma’da 87 kilogram, Silkme’de 113 kilogram toplam’da 200 kilogram kaldırarak grubunda 1. oldu. 23 yaş altı kategorisinde ise 90 kilogramda mücadele eden Ceren Akarsu ise koparmada 88, silkmede 110 kilogram kaldırarak genel toplamda 198 kilo ile grubunda 1. oldu.




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