Hamileler sıcak kapıda, dışarı çıkmayın

Temmuz ayının gelmesi ile rekor sıcaklıklarda kapıya dayandı. Sıcak hava en çok yaşlı insanlar ile hamile kadınları etkiliyor. Hamilelerin sıcak havaları rahat bir şekilde geçirmesi için bazı önerileri yerine getirmesi gerekiyor. Meteoroloji uzmanları bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar ulaşabileceğini söylerken, kronik hastalıkları olanlar ve hamileler çok daha dikkatli olması gerekiyor. Artan metabolizma hızı, ağırlaşan beden ile gebelerin sıcaklarla mücadele etmesi zorlaşıyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gümüştaş yaz gebelerinin yazı daha kolay geçirmesini sağlayacak öneri ve uyarılarda bulundu.

10 adımda serinletecek öneriler

İşte 10 adımda anne adaylarını serinletecek öneriler; “Sıcak havalarda sıvı kaybınız arttığı için bol bol sıvı tüketilmelidir ve en iyi seçeneğin su olduğunu unutmayın. Gün içerisinde yemekten sonra ve efor sonrası yarım saat yatarak dinlenin. Tansiyonunuzu kontrol altında tutun. Tuz kullanımını kısıtlayın, ağır, kalorili yağlı yiyeceklerden uzak durun. Sebze ve meyve gibi sağlıklı yiyecekler tüketin. Yüzük, bilezik gibi takılarınızı elleriniz şişmeden çıkarın. Gebeliğin son dönemlerinde olanlar mümkün olduğu kadar ağırlık yapmayan ve biraz bol aksesuarlar kullanabilirler. Haftada en az 3 kez 30-40 dakika süre ile akşam hava serinledikten sonra yürüyüş yapın. Rahat ayakkabılar tercih edin. Mümkünse 1 numara büyük ayakkabı kullanın. Topuklu ayakkabıları bir süreliğine rafa kaldırın. İstirahat halindeyken ayaklarınızın altına 1 yastık koyarak hafifçe kalp seviyesinin üzerinde tutmaya çalışın. Belinizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Gebelikte artan hormonal seviye nedeniyle cilt lekeleri oluşabileceği için mutlaka güneşe çıkmadan 20 dakika önce yüksek koruma faktörlü güneş kremi sürün. Güneşin en tepede olduğu 11.00-14.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın. Asitli içeceklerden her zaman olduğu gibi uzak durun. Portakal suyu, süt ve elektrolit içeren sıvılar ter ile kaybettiğiniz elektrolitlerin yerine koyulmasına katkı sağlayacaktır. Taze sıkılmış limonata da serinlemek için iyi bir alternatif olabilir.”