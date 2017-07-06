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06 Temmuz 2017 12:24

Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda uçacak

Çocukların her macerasını heyecanla seyrettiği Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’na geliyor.

Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda uçacak

06 Temmuz 2017 12:24


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, televizyon kanallarında yayınlanan ve çocukların heyecanla izlediği Harika Kanatlar’ı Kocaeli Fuarı’nda çocuklarla buluşturuyor. Televizyonlarda çizgi film olarak yayınlanan Harika Kanatlar, fuarda müzikal şeklinde çocuklara sunulacak. Harika Kanatlar’ın hikayesi, dünyanın farklı ülkelerine kargo paketleri götüren Jett’in, gittiği yerlerdeki zorlukları takım arkadaşlarıyla aşmasını anlatıyor.


Harika Kanatlar müzikali Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde saat 21.00’da başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Çocuk Festivali’nde gösteri yapan Harika Kanatlar çocuklar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Jett, Donnie, Jerome, Dizzy ve diğer karakterler çocuklara hayal dünyasının kapılarını açacaklar.




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