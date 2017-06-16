Hasarlı konteynerler tamir ediliyor

Çoğu kullanım hatasından ve kasıtlı olarak hasarlı hale gelen konteynerlerin bulundukları bölgelerde tamir ve bakımının yapıldığını söyleyen yetkililer” hasarlı konteynerları atölyeye getirip tamir etmek zaman kaybı oluyordu. Bunu önlemek için mobil ekip oluşturduk. Bu ekibimiz hasarlı konteynerlerı bulundukları yerde tamir ederek zamandan zaman kaybının önüne geçilmiş oluyor” dediler. Yetkililer, bölgelerinde hasarlı konteyner bulunan vatandaşların 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bilgi verebileceklerin söylediler

Bu arada ekipler, ana caddeler, okullar, otobüs durakları ve parklarda bulunan eski çöp sepetlerini de yenileriyle değiştiriyorlar.