Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 17:26

Hasarlı konteynerler tamir ediliyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, hasarlı çöp konteynerler tamir ediliyor.

Hasarlı konteynerler tamir ediliyor

16 Haziran 2017 17:26


Çoğu kullanım hatasından ve kasıtlı olarak hasarlı hale gelen konteynerlerin bulundukları bölgelerde tamir ve bakımının yapıldığını söyleyen yetkililer” hasarlı konteynerları atölyeye getirip tamir etmek zaman kaybı oluyordu. Bunu önlemek için mobil ekip oluşturduk. Bu ekibimiz hasarlı konteynerlerı bulundukları yerde tamir ederek zamandan zaman kaybının önüne geçilmiş oluyor” dediler. Yetkililer, bölgelerinde hasarlı konteyner bulunan vatandaşların 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bilgi verebileceklerin söylediler


Bu arada ekipler, ana caddeler, okullar, otobüs durakları ve parklarda bulunan eski çöp sepetlerini de yenileriyle değiştiriyorlar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!