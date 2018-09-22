Hasta köpeği sırtında taşıyan gence Körfez'den destek

Körfez'de hasta olarak gördüğü köpeği sırtında taşıyarak veterinere götüren Ahmet Can'a, Körfez Belediyesi'nden teşekkür geldi. Köpeğin bakımı yapılırken, mama yardımında da bulunuldu.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde önceki gün sokakta hareketsiz yatan bir sokak köpeğini gören genç bir şahıs, hayvanın rahatsız olduğunu fark ederek sırtına almış ve tedavisi için veterinere götürmüştü. O anlar sosyal medyaya yansıyınca Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Köpek Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Tüm bakımları gerçekleştirilirken, iyileşene kadar gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç, Ahmet Can ile iletişime geçti ve köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü.

Can'ı Zabıta Müdürlüğü'nde ağırlayan Gökkaya, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Ahmet Can da yaptığının insanlık görevi olduğunu belirterek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Gökkaya, hayvanın tüm bakımları tamamlanana kadar merkezde kalacağını belirtirken, Ahmet Can'a da köpeğin bakımı için mama yardımında bulunuldu.