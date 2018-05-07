Hastaneden çıktıktan sonra hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gören 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, akşam saatlerinde halsizlik ve mide rahatsızlığı şikayeti ile Kocaeli Devlet Hastenesi’ne gitti. Kocaeli Devlet Hastenesi’nde Acil Poliklinik’te tedavi edilen Ömeroğlu’na gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. kendini iyi hisseden genç, ardından taburcu oldu. Evine dönen genç, bir kez daha fenalaşınca 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından tekrar aynı hastaneye kaldırılan Ömeroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden açıklama

Öte yandan, konu hakkında açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastanın gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye geldiğini ve yapılan tüm müdahalelerin bu yönde olduğunu, hastanın kendini iyi hissettiğini söylemesi üzerine taburcu edildiğini ancak bir kez daha evinde rahatsızlanarak geldiğinde ise kurtarılamadığını belirttiler.