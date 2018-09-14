Hatalı sollama yapan kamyonla traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyon ile çarpışan traktör sürücüsü yaralandı. Kaza sonrasında kontrolü kaybederek traktörün altına giren motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 AAC 371 plakalı kamyon sürücüsü iddialara göre hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen K.A. idaresindeki plakalı traktörle çarpıştı. Traktörün arkasında seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 80 BD 154 plakalı motosiklet duramayarak kaza yapan traktörün altına girdi. Kazada traktör sürücüsü K.A. yaralanırken, motosiklet sürücüsü ve kamyon sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan K.A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.