Havuçtan gül, kavundan sepet yaptılar

KOCAELİ (İHA) – Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, ‘Sebze Süsleme Sanatı' etkinliğinde bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliği ile ‘Sebze Süsleme Sanatı' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Cemil Meriç Yaşam Merkezine bağlı 15 personelin yanı sıra Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Naif Bagi, derneğe bağlı mutfak şefleri Emel Ulukut, İsmail Balaban, Murat Üstün, Kenan Vural, M. Küçükaslan Yıldırım, Osman Özdemir, Hakan Dinçer, Haydar Kırtay ile hafif ve orta derece engelli 42 öğrenci katıldı.

Engelli bireylerle mutfak şeflerini kaynaştırmak amacıyla Cemil Meriç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 17-35 yaş arası hafif ve orta derece engelli 42 öğrenci; karpuz, kavun, patlıcan gibi sebzeleri oyarak şekiller yaptı. Müzik eşliğinde dans eden ve mutlulukları gözlerinden okunan engelli öğrenciler, şeflerden öğrendikleri oyma yöntemleriyle sebzelerden gül, sepet, insan yüzleri, ejderha gibi figürler yaptı. Etkinlik sonunda sergilenen eserlerden Hamza Baba ile Muhammet Serdar Yoktan adındaki iki engelli öğrenciye ait süslemeler beğenileri topladı.

Düzenlenen etkinliği değerlendiren Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Naif Bagi, “Mutfak sanatları ile ilgili sebze oymacılığı ve el sanatlarını gösteriyoruz. İstediğiniz bir resmi, bibloyu ya da yazıyı sebzelere oyarak yapılabiliyorsunuz. Bazı sebzelerin üzerine de çiçek gül gibi birçok figürü yapabiliyorsunuz. Bazı karpuzlara tema işleyebiliyoruz, okulun ambleminden tutun her şeyi sınırsız yapabilirsiniz. Bir kâğıda ya da tuvale çalışır gibi karpuzun üstünde çalışıyorsunuz. Engelli çocuklarımızın ilgisi ve becerisi çok güzel ve başardıklarını gördükçe mutlu oluyorlar. Onlarla beraber burada eğleniyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz” dedi.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.