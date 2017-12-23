Havuz suyu operatörleri KO-MEK’te yetişiyor

Bu anlamda Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almaları gerekiyor. Bu alanda gelen isteklere kayıtsız kalmayan KO-MEK il genelinde talepleri toplayarak, ilk etapta 65 kişiye eğitim vererek sertifikalarını verdi. Talep yoğunluğundan oldukça memnun olan KO-MEK yetkilileri şimdilerde 21 kişilik bir kursiyerle yeni bir eğitime başlayamaya hazırlanıyor. Seka Kaynak Atölyesinde açılan ve 48 saat devam eden kurslarda yıl sonuna kadar toplamda 86 kişiye eğitim verilecek. Kurslar sonrasında KO-MEK kursiyerleri burada aldığı sertifika ile bu alanda kolaylıkla iş sahibi olabilecekler.

KO-MEK Havuz Suyu Operatörlü Usta Öğreticileri tarafından verilen eğitimlerde, bir havuz suyu operatörünün bilmesi gerekenler arasında havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hakim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işleri bulunuyor. Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Programının İçeriğinde ise, güvenlik önlemleri, kimyasal kullanımıyla ve depolanmasıyla ilgili tedbirler, elektrik tesisatı ile ilgili tedbirler, yapısal özellikle ilgili tedbirler, yüzme havuzu ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması, filtre temizliği, kış bakımı ve İşletme defteri kullanımı gibi hayati önem taşıyan konular yer alıyor.

Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veriliyor. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanıyor. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendiriliyor. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendiriliyor. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alıyor.

KO-MEK in verdiği bu kurslar kimini iş sahibi yaparken kimi girişimciye de kendi işini kurma imkanı sağlıyor. Bu anlamda KO-MEK Havuz Suyu Operatörlüğü kursunu tamamlayarak geçtiğimiz günlerde kendi işini kuran Mustafa Gönenç, havuz suyu kursiyerlerine örnek oluyor. KO-MEK’te aldığı eğitimler sonucunda kendi işini kurarak hayallerine kavuşan Mustafa Gönenç, açtığı iş yeri sayesinde bu alanda yaşanan işçi ve teknik elaman açığını biraz olsun karşılamış oluyor. KO-MEK sayesinde hayallerine kavuşan Gönenç, açmış olduğu iş yerinde çalıştırdığı elamanlarla hem istihdama katkı sağlıyor hem de hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İstihdama yönelik açtığı kurslarla adından söz ettiren KO-MEK yeni dönemde de iş hayatına yönelik açmış olduğu kurslarla milli istihdam seferberliğine destek vermeye devam ediyor.